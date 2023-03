Bianca Balti e il racconto dello stupro a 18 anni | «L’uomo che mi ha violentata l’ho incontrato molti anni dopo…»

(Di martedì 7 marzo 2023)di recente ha raccontato una terribile esperienza vissuta quando aveva 18: all’epoca, infatti, è stata vittima di. La violenza è avvenuta mentre si trovava a un rave dove circolavano alcol e droghe. In quell’occasione la modella ha detto che non fosse lucida. Leggi anche:e mastectomia preventiva: cos’è? Perché...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Bianca Balti: 'Stuprata a 18 anni a un rave. Le droghe? Provate tutte, ho smesso quando non ce la facevo più' - MontiFrancy82 : Terzo appuntamento con la nuova stagione di #Belve: ospiti @albano_carrisi1 @BiancaBaltiBlog e @giacomourtis… - Italia_Notizie : Bianca Balti, il racconto dello stupro a «Belve»: «A 18 anni sono stata violentata a un rave» - solospettacolo : Bianca Balti 'a 18 anni ho subìto uno stupro, ero a un rave' - MeglioNotizie : Bianca Balti 'a 18 anni ho subìto uno stupro, ero a un rave' -

Così. Due decenni dopo ha deciso di raccontare quella traumatica esperienza a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve , in onda stasera su Rai2. La modella 38enne ha rivelato, inoltre, ...Stasera tornerà in onda su Rai Due Francesca Fagnani alla guida del suo programma di interviste. E tra gli ospiti che intervisterà stasera la popolare giornalista c'è anche. In base alle anticipazioni riportate dal portale FanPage.it la popolare super modella ha raccontato in questa occasione un fatto davvero drammatico. Di cosa si tratta Non ha fatto ...Da Lodi a Los Angeles la sua carriera è stellare, ma vediamo chi è, vita privataè nata a Lodi il 19 marzo 1984 (ha 39 anni). Da ragazza ha frequentato un ...

Bianca Balti, il racconto dello stupro a «Belve»: «A 18 anni sono stata violentata a un rave» Corriere della Sera

Rivelazioni shock di Bianca Balti a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda questa sera dalle 21.20 su Raidue. "A 18 anni ho subìto uno stupro… Leggi ...Intervistata da Francesca Fagnani nel programma Belve, la top model racconta per la prima volta alcuni episodi difficili del suo passato ...