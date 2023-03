Bianca Balti | chi è l’ex fidanzato Sal Lahoud | “Una relazione tossica | ho congelato i miei ovociti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Ospiti della terza serata di #Belve: Al Bano, Bianca Balti e @giacomourtis. Con @francescafagnan, stasera alle 21.2… - ElenaHaiCagatoh : RT @SpiritoSfranto: MA QUANTO È NOI BIANCA BALTI - canthelpbutcare : RT @SpiritoSfranto: MA QUANTO È NOI BIANCA BALTI - itsJeshere : Io amo Bianca Balti da quando fece l’intervista a Victor Victoria - piabarbuzzi : RT @SpiritoSfranto: MA QUANTO È NOI BIANCA BALTI -

Nuova puntata di ' Belve ', in prima serata su Rai2 ( martedì 7 marzo 2023 ) e nuove interessanti rivelazioni da parte degli ospiti di Francesca Fagnani . Con Al Bano ha parlato delle guerra in ...Nel corso dell'ultimo annoha parlato molto spesso della sua vita passata e delle peripezie vissute in gioventù. Molto spesso ha raccontato degli errori fatti in giovane età e di come questi abbiano influenzato ed ...'Ero a un rave party, ero in stato di ebbrezza, non ero lucida':, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato di una violenza subita quando aveva 18 anni. 'Lui era un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Però poi ...

Francesca Fagnani intervista a Belve Bianca Balti che parla dello stupro subito a un rave, di aver provato tutte le droghe e del rapporto con la figlia.Non è la prima volta che Bianca Balti si confessa. La vita sregolata, le droghe, gli amori finiti male. La modella, stavolta, racconta i momenti più traumatici del suo passato a… Leggi ...