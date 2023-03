Bianca Balti a Belve Rai2 | stupro | droghe e depressione Video intervista

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 7 marzo 2023)è tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata in onda martedì 7 marzo 2023. Dalle anticipazioni è emerso che la supermodella italiana si è raccontata a cuore aperto facendo delle rivelazioni anche dolorose. A 18 anniha subito uno. Era a un rave, in stato di ebbrezza, non era lucida: "È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza". Per tanto tempo l'ha cercato, andava a tutti i rave sperando di rincontrarlo per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non una violenza sessuale: "L'ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo ...