Bianca Balti a Belve: “Ho provato tutte le droghe, volevo morire ma mi è mancato il coraggio” (Di martedì 7 marzo 2023) “A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida, è successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”. Lo ha raccontato Bianca Balti, ospite stasera – 7 marzo 2023 – a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro – ha proseguito -. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un sert. Mi ha fatto piacere vederlo. Nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici”. La Balti ha poi aggiunto: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei, ho smesso ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) “A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida, è successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”. Lo ha raccontato, ospite stasera – 7 marzo 2023 – a, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro – ha proseguito -. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un sert. Mi ha fatto piacere vederlo. Nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici”. Laha poi aggiunto: “Hole, anche gli oppiacei, ho smesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libero_it : Bianca Balti, ospite di Francesca Fagnani a 'Belve', parla del momento più basso segnato dalla dipendenza dalle dro… - infoitcultura : Bianca Balti: «Stuprata a 18 anni a un rave. Un bacio si è trasformato in una violenza» - infoitcultura : Bianca Balti: 'Stuprata a 18 anni a un rave. Le droghe? Provate tutte, ho smesso quando non ce la facevo più' - LaMaxista : Credo non esisterà mai una persona famosa che mi susciti più empatia e simpatia di Bianca Balti….Si percepisce prop… - gazzettaparma : Bianca Balti: 'Stuprata a 18 anni a un rave. Le droghe? Provate tutte, ho smesso quando non ce la facevo più' -