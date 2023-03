Biagio Antonacci: a maggio riparte Palco centrale, poi via al tour Estate 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – Dopo la ripresa, il prossimo 4 maggio, del Palco centrale tour che porterà Biagio Antonacci nuovamente nei principali palazzetti italiani, il cantautore milanese ha annunciato le prime date del suo Biagio Antonacci Estate 2023, che sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, i brani che hanno segnato la carriera di Antonacci. Ad accompagnarlo sul Palco ci sarà una band di 8 elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. I biglietti ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – Dopo la ripresa, il prossimo 4, delche porterànuovamente nei principali palazzetti italiani, il cantautore milanese ha annunciato le prime date del suo, che sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, i brani che hanno segnato la carriera di. Ad accompagnarlo sulci sarà una band di 8 elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. I biglietti ...

