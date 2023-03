(Di martedì 7 marzo 2023) Ilè la prima squadra qualificata aidi finale di Champions League (vedi calendario), visto che Chelsea-Borussia Dortmund è iniziata con dieci minuti di ritardo. Finisce 5-1 contro il, dopo che i portoghesi avevano già vinto 0-2 all’andata:concede il bis. TRIONFO – C’è da tenere bene a mente il, che va aidi Champions League dominando. Addirittura 5-1 contro il, in una partita senza storia. Dopo settanta secondi segnerebbedi tacco, ma la prodezza dell’ex Inter è invalidata per un fuorigioco di partenza di un compagno. Il vantaggio delè solo rinviato, dopo tante occasioni fra cui due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Benfica show, Club Brugge steso! Joao Mario in gol, va ai quarti - - FcInterNewsit : Show Benfica, manita al Club Brugge: in gol anche Joao Mario (su rigore). Portoghesi ai quarti di finale -

...Sport 24 ore 23 'Champions League' Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 'Champions League... diretta su NOW e Sky Go Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:vs Bruges : ......- Brugge, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone, bordocampo Massimiliano Nebuloni Gli studi Champions League: Anna Billò, ...Dove vedere- Brugge in tv Martedì 7 marzo alle 21 in campoe Brugge, partita in ... Da non perdere gli approfondimenti pre e postpartita di ' Champions League' su Sky Sport 24 e ...

Benfica-Club Brugge 5-1, Ramos show: Schmidt si qualifica ai quarti ... Footballnews24.it

Leggi su Sky Sport l'articolo Benfica-Brugge, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ...Mariana Duarte é prima de um jogador do Benfica. Mariana Duarte é uma das concorrentes de ‘O Triângulo’, que mais tem dado o que falar, dentro e fora da casa. A TV Guia avançou que a concorrente do re ...