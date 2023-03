Benfica-Brugge oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di martedì 7 marzo 2023) Tutto è pronto per una partita di grande importanza. Questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Da Luz, infatti, il Benfica ospiterà il Brugge nel match valevole come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. I portoghesi vogliono raggiungere, come un anno fa, i quarti di finale della massima competizione europea e attendono i belgi sul proprio terreno. La sfida parte dallo 0-2 conquistato dai lusitani in casa del Brugge e cercheranno in ogni modo di non dare il minimo appiglio agli ospiti per provare a riaprire una qualificazione che sembra tutta nelle mani della squadra allenata dal mister Schmidt. Nella sfida di andata le reti sono state messe a segno dal solito Joao Mario e da David Neres, in un secondo tempo perfetto. Come si sta vedendo, quindi, la partenza di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Tutto è pronto per una partita di grande importanza. Questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Da Luz, infatti, ilospiterà ilnel match valevole come ritorno degli ottavi di finale della2022-. I portoghesi vogliono raggiungere, come un anno fa, i quarti di finale della massima competizione europea e attendono i belgi sul proprio terreno. La sfida parte dallo 0-2 conquistato dai lusitani in casa dele cercheranno in ogni modo di non dare il minimo appiglio agli ospiti per provare a riaprire una qualificazione che sembra tutta nelle mani della squadra allenata dal mister Schmidt. Nella sfida di andata le reti sono state messe a segno dal solito Joao Mario e da David Neres, in un secondo tempo perfetto. Come si sta vedendo, quindi, la partenza di ...

