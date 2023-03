Benfica-Brugge LIVE 0-0 | iniziata la sfida

(Di martedì 7 marzo 2023) Al Da Luz, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luz,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Gonaalo Ramos. Allenatore: Schmidt. Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Al Da Luz, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Benfica e Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. Alle 21 andrà in scena il match valido per il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League. Comunicate le formazioni ufficiali.

Benfica-Club Brugge, Champions League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Torna in campo la Champions League per il ritorno degli ottavi di finale. Questa sera, si scoprirà il nome delle prime due squadre ufficialmente qualificate ai quarti. A Londrà andrà in scena Chelsea- ...Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Brugge, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma al Da Luz. BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Sil ...