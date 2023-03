Benevento e Como senza squalificati | Stellone sale a quota due gialli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInfortunati a parte, Robertoe Moreno Longo non avranno problemi di squalifiche in vista del confronto in programma sabato prossimo al “Ciro Vigorito“.sono uscite indenni da questo punto di vista dal comunicato del Giudice Sportivo di serie B. In casa giallorossa, però, vanno registrate le ammonizioni rimediate contro la Ternana da Gennaro Acampora (salito aotto stagionali), Nermin Karic e Pasquale Schiattarella (entrambi a sette) e Daam Foulon (giunto a sei). Al “Libero Liberati“, inoltre, è stato ammonito anche il tecnico Roberto, al suo secondo giallo da quando siede sulla panchina del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.