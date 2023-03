Belve | Giacomo Urtis confessa | “Ero invaghito di Fabrizio Corona” Francesca Fagnani chiede | “C’è mai stato un rapporto d’amore fisico?” e lui risponde così

(Di martedì 7 marzo 2023) “Sicuramente erodi. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me eera una cosa a parte”, queste le parole pronunciate daa ““. Incalzato dalla padrona di casaproprio sul flirt con l’ex re dei paparazzi: “C’è maiunreale,?”, con la risposta del chirurgo dei vip e protagonista di innumerevoli reality: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni”. Ospiti della terza puntata di ““, in onda questa sera in prime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraLauricella : Perché Giacomo #Urtis ha scelto questa acconciatura? Chi lo ha spinto a farlo? Ma che c'era uno dietro che lo ha… - luketwo_ : nessuno: Giacomo Urtis stasera a Belve: - infoitcultura : Belve, Giacomo Urtis: 'Io e Fabrizio Corona...', confessione spinta - infoitcultura : Belve, la confessione di Giacomo Urtis: 'Ero invaghito di Corona' - LiberoMagazine_ : Questa sera a #Belve un'intervista esclusiva a #GiacomoUrtis: ecco un'anteprima -

Nel corso dell'intervista aUrtis affronta anche la sua vita privata, e in particolare uno dei gossip che l'hanno coinvolto maggiormente. Stiamo parlando del presunto flirt con ...Storie d'amore complicate a. Questa sera, nel programma di Rai 2 condotto magistralmente da Francesca Fagnani con le sue interviste, ad intervenire tra i vari ospiti ci sarà ancheUrtis , meglio conosciuto come il ...Incredibile trasformazione perUrtis, il noto chirurgo dei Vip che in passato ha partecipato a Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Per l'intervista con Francesca Fagnani ail 44enne si è presentato in studio con ...

Giacomo Urtis, la trasformazione del chirurgo a Belve: «Tra me e Corona c'era intimità, il rapporto era ricamb ilmessaggero.it

Giacomo Urtis torna a parlare di Fabrizio Corona: “Ecco come stanno le cose” Giacomo Urtis ieri sera è stato ospite a Belve da ...Il 7 marzo va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Belve. Questa volta Francesca Fagnani intervista Giacomo Urtis, Al bano e Bianca Balti: le anticipazioni.