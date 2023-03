“Belve”, Giacomo Urtis ammette intimità con il famoso vip: Fagnani sconvolta (Di martedì 7 marzo 2023) News Tv. “Di mio mi erano rimasti i denti, ma li ho rifatti pochi giorni fa. Le tonsille sono l’unica cosa che non ho toccato”. Così Giacomo Urtis, ospite ieri sera al programma di Rai 2 a “Belve”, ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica. A destare scalpore però sono state soprattutto le sue parole su un famosissimo vippone. Ecco cosa ha rivelato a Francesca Fagnani… leggi anche: Fabrizio Corona lancia una notizia “bomba” su Fedez: italiani sconvolti leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, arrivano due ospiti mascherati in studio: chi sono Ospiti del programma “Belve” il popolare cantante di Cellino San Marco Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Quest’ultimo ha parlato del suo rapporto con la chirurgia plastica, ma anche del suo ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 marzo 2023) News Tv. “Di mio mi erano rimasti i denti, ma li ho rifatti pochi giorni fa. Le tonsille sono l’unica cosa che non ho toccato”. Così, ospite ieri sera al programma di Rai 2 a “”, ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica. A destare scalpore però sono state soprattutto le sue parole su un famosissimo vippone. Ecco cosa ha rivelato a Francesca… leggi anche: Fabrizio Corona lancia una notizia “bomba” su Fedez: italiani sconvolti leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, arrivano due ospiti mascherati in studio: chi sono Ospiti del programma “” il popolare cantante di Cellino San Marco Al Bano, Bianca Balti e. Quest’ultimo ha parlato del suo rapporto con la chirurgia plastica, ma anche del suo ...

