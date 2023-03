Belve | Bianca Balti racconta Stuprata a 18 anni durante un rave

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 marzo 2023)è una delle ospiti di, il programma in onda in prima serata stasera su Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani Francesca Fagnani stasera 7 marzo su Rai 2 intervisterà, tra gli altri,. La supermodella italiana racconterà aalcuni momenti della sua carriera ma anche della sua vita privata, intimi e dolorosi, come lo stupro subito quando aveva solo 18ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda nel 2005 con un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana. Ma la vita diè stata segnata anche da un evento traumatico, uno stuproundove aveva bevuto un poco ...