Belve | Albano | “Putin ha buona parte della ragione”

A Belve, la presenza di Albano da Francesca Fagnani potrebbe alzare un vero e proprio polverone. Il famoso cantante, più volte accostato alla Russia per via dei tanti concerti ospitati dalla nazione, avrebbe in un certo senso giustificato gli atti di Vladimir Putin. Prima di giudicare rimane importante valutare il contesto in cui il cantante di Cellino San Marco e lo potremo capire solo durante la messa in scena del programma stasera, ma le parole che arrivano dalle anticipazioni scuotono. Albano ha sottolineato: "Putin in qualche modo una buona parte della ragione ce l'ha, ma ha anche parte del torto. L'Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se n'è appropriata. Questa guerra è terribile e ..."

