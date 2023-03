Belpietro: “La Verità acquisita dagli Angelucci? Non è vero” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è vero”. Così Maurizio Belpietro, interpellato dall’Adnkronos, smentisce con decisione i rumors secondo i quali il suo giornale, La Verità, sarebbe stato acquisito dalla famiglia Angelucci. Secondo quanto apparso in un flash su ‘Dagospia’ infatti, gli Angelucci -già proprietari di ‘Libero’- avrebbero portato a termine l’operazione di acquisto del quotidiano, e al direttore Belpietro sarebbe stato offerto un contratto di 10 anni con uno stipendio da favola. Ma Belpietro smentisce, mettendo a tacere i rumors in tal senso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è”. Così Maurizio, interpellato dall’Adnkronos, smentisce con decisione i rumors secondo i quali il suo giornale, La, sarebbe stato acquisito dalla famiglia. Secondo quanto apparso in un flash su ‘Dagospia’ infatti, gli-già proprietari di ‘Libero’- avrebbero portato a termine l’operazione di acquisto del quotidiano, e al direttoresarebbe stato offerto un contratto di 10 anni con uno stipendio da favola. Masmentisce, mettendo a tacere i rumors in tal senso. L'articolo proviene da Italia Sera.

