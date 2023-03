(Di martedì 7 marzo 2023) Come il dado tratto lancia la sua sfida al cielo (e alla sorte), sulla silenziosa e magica sponda orientale del celebre secondo ramo del lago lariano,, borgo tra i più belli d’Italia dal 2021, tremilacinquecento abitanti circa, sposta a favore dell’impegno civile il raggio della sua azione. Detentore di attrazioni naturali tra le più suggestive e, a torto, meno note del panorama italiano, deve all’elemento acqua la sua fortuna: come altro si potrebbe definire la costante e prodigiosa combinazione di forza e dedizione delle acque che, scavando incessantemente la dura roccia per milioni di anni, crea un canyon degno di questo nome nel cuore della Lombardia? L’Orrido, ovvero la profonda e spettacolare gola naturale battuta dalle tumultuose acque che precipitano follemente a picco sul torrente Pioverna, è sì la principale attrazione del paese, con la sua passerella ...

Molisano di Termoli, 50 anni il 23 maggio prossimo,arriva da un mese di inattività dopo ... Nel 2005il tecnico della Gaiga Verona , con cui resta per quattro stagioni. Nel 2009 il ...Nei prossimi mesi in arrivo anche il distributore automatico di sacchi rossi in via Alle Scuole PERLEDO - Oltre a( vedi articolo ), anche il Comune di Perledo ha deciso di introdurre la ...Chiaramente, a fronte di questo scenariofondamentale sia ridurre i consumi " obiettivo che ... abbiamo già attivato due colonnine, una a Olginate e l'altra a, tramite cui è possibile ...

Bellano diventa soggetto e scenario di un doppio appuntamento artistico Linkiesta.it

Sabato 25 febbraio, alle 17, Tiziana Ferrario presenterà, al cinema di Bellano, il suo libro dal titolo "La bambina di Odessa" ...