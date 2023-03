Bayern Monaco | Nagelsmann | “Dovremo stare attenti alle ripartenze del Psg | sappiamo come fargli male”

(Di martedì 7 marzo 2023) Il tecnico del, Julian, ha espresso le sue sensazioni prima del match di Champions League contro il Psg. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Paris Saint Germain ha delle caratteristiche chiare, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Ma se le sfruttiamoci esponiamo al pericolo rappresentato dloro. Non ci limiteremo a difenderci, abbiamo delle idee sufar loro. Attenzione a Messi, che gioca sempre fra le linee, dobbiamo fermare i suoi passaggi e al contempo non essere troppo aggressivi, non salire troppo”. Poi ha aggiunto su Mbappé: “Eravamo pronti ad affrontarlo anche all’andata. È uno dei migliori attaccanti al mondo ma non possiamo pensare di difenderci tutta la partita”. ...

L'attaccante del, Thomas Muller , ha espresso le sue sensazioni in vista del match di Champions League contro il Psg , con un focus speciale di Kylian Mbappè . Queste le sue parole in conferenza stampa: ...Lo sa bene Thomas Muller, veterano delche ha grande rispetto per il Psg e che mette in mostra tutta la sua ammirazione per una delle stelle parigine: Kylian Mbappé, all'andata in campo ...Applausi convinti. Matthijs De Ligt asta entusiasmando tutti. Lo fa per rendimento, per dedizione, per ambizione. All'inizio l'ex difensore della Juventus non giocava con grande continuità (nelle prime 8 partite fra Champions e ...

Dusan Vlahovic è in crisi. L'attaccante serbo può lasciare la Juve nel prossimo mercato estivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, piace a tanti: dal Bayern Monaco alle big inglesi