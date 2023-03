Bayern Monaco | Muller su Mbappé | “Un piacere vederlo | domani cercheremo di concedergli pochi spazi”

(Di martedì 7 marzo 2023) L’attaccante del, Thomas, ha espresso le sue sensazioni in vista del match di Champions League contro il Psg, con un focus speciale di Kylian Mbappè. Queste le sue parole in conferenza stampa: “E’ ungiocare, non solo per me ma per tutti. E’ esplosivo, ma ha anche la capacità di prendere le giuste decisioni in area di rigore, va si muove come si devono muovere gli attaccanti, non è solo bello, è anche molto efficace. Dovremo cercare di impedirgli di fare il suo gioco, ma penso che se funzionerà il piano che abbiamo preparato pernon si divertirà molto. Non dobbiamola profondità e limitare gliper i suoi scatti, ma abbiamo anche difensori coraggiosi e pronti ad accettare i duelli contro di ...

Applausi convinti. Matthijs De Ligt asta entusiasmando tutti. Lo fa per rendimento, per dedizione, per ambizione. All'inizio l'ex difensore della Juventus non giocava con grande continuità (nelle prime 8 partite fra Champions e ...

Intervistato da L'Equipe, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha spiegato la scelta di non acquistare Erling Haaland nonostante una clausola abbordabile: "Il trasferimento in sé sarebbe stato ...(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Daniele Orsato è stato scelto per arbitrare il big-match del ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Paris SG, in programma mercoledì.