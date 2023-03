Bayern Monaco, il retroscena di Kahn: «Ecco perché non abbiamo preso Haaland» (Di martedì 7 marzo 2023) Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Equipe in vista della sfida con il PSG Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Equipe. SE POTEVAMO PRENDERE Haaland PER 60 MILIONI – «Il trasferimento in sé sarebbe stato grandioso, ma non facciamo nulla per impensierire la stabilità finanziaria del club. Il Bayern non ha debiti. Lavoriamo perché vengano applicate nuove regole dall’ECA per il 2024/2025, da rinforzare rigorosamente. È importante per tutto il calcio europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Oliver, CEO del, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Equipe in vista della sfida con il PSG Oliver, CEO del, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Equipe. SE POTEVAMO PRENDEREPER 60 MILIONI – «Il trasferimento in sé sarebbe stato grandioso, ma non facciamo nulla per impensierire la stabilità finanziaria del club. Ilnon ha debiti. Lavoriamovengano applicate nuove regole dall’ECA per il 2024/2025, da rinforzare rigorosamente. È importante per tutto il calcio europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

