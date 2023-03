Battaglia di Bakhmut, Wagner a corto di uomini: arruola anche chi soffre di disturbi psichiatrici (Di martedì 7 marzo 2023) Fino ad oggi il battaglione reclutava criminali, stupratori, assassini, ma con un certificato di idoneità rilasciato da uno psichiatra. Oggi, si legge sui canali social della Wagner, quel lasciapassare non è più richiesto Leggi su lastampa (Di martedì 7 marzo 2023) Fino ad oggi il battaglione reclutava criminali, stupratori, assassini, ma con un certificato di idoneità rilasciato da uno psichiatra. Oggi, si legge sui canali social della, quel lasciapassare non è più richiesto

