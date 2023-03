Basket | Milano piega il Valencia in Eurolega | quinta vittoria consecutiva! Napier protagonista con 28 punti

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) L’Olimpianon si ferma più in! I meneghini espugnano il Pabellon Fuente de San Luis battendo ilcol punteggio di 84-88, centrando così laconsecutiva e mantenendo ancora viva la speranza di centrare i playoff. Undicesimo sigillo stagionale in Europa per l’EA7 Emporio Armani (a fronte di 14 sconfitte), con un match da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul. Nel prossimo turno, in programma tra 48 ore, i meneghini attendono al Forum il Partizan Belgrado di coach Obradovic (palla a due alle ore 20:30). Shabazzsi prende la scena con 28e 5 assist, con Kevin Pangos che chiude a quota 13al rientro dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Doppia cifra anche per ‘Pippo’ ...