Basket | Matteo Spagnolo | nuove sirene NBA all’orizzonte?

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo i 23 punti nel successo della sua Trento su Brescia, nel turno scorso della Serie A di2022-2023,è tornato a far parlare di sé in maniera perentoria per la qualità del suoNBAper il classe 2003, che nell’estate 2022 era stato scelto alla 50 da Minnesota nel Draft, salvo poi non trovare un accordo per rimanere dall’altra parte dell’oceano? Il giocatore, di proprietà del Real Madrid, ma oggi in prestito alla Dolomiti Energia Trentino, ha commentato così la cosa: “La vedo come un obiettivo – ha ammesso al Corriere del Trentino – una soddisfazione che cercherò di togliermi con i sacrifici che faccio tutti i giorni”. Specificando successivamente: “Come ho detto però: al momento non ci penso. La testa è qui, a ...

Dopo i 23 punti nel successo della sua Trento su Brescia, nel turno scorso della Serie A di basket 2022-2023, Matteo Spagnolo è tornato a far parlare di sé in maniera perentoria per la qualità del suo ...