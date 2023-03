Basket: l’Olimpia Milano soffre ma piega il Valencia e trova la quinta vittoria consecutiva in Eurolega! Shabazz Napier protagonista assoluto con 28 punti (Di martedì 7 marzo 2023) l’Olimpia Milano non si ferma più in Eurolega! I meneghini espugnano il Pabellon Fuente de San Luis battendo il Valencia col punteggio di 84-88, centrando così la quinta vittoria consecutiva e mantenendo ancora viva la speranza di centrare i playoff. Undicesimo sigillo stagionale in Europa per l’EA7 Emporio Armani (a fronte di 14 sconfitte), con un match da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul. Nel prossimo turno, in programma tra 48 ore, i meneghini attendono al Forum il Partizan Belgrado di coach Obradovic (palla a due alle ore 20:30). Shabazz Napier si prende la scena con 28 punti e 5 assist, con Kevin Pangos che chiude a quota 13 punti al rientro dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)non si ferma più inI meneghini espugnano il Pabellon Fuente de San Luis battendo ilcol punteggio di 84-88, centrando così lae mantenendo ancora viva la speranza di centrare i playoff. Undicesimo sigillo stagionale in Europa per l’EA7 Emporio Armani (a fronte di 14 sconfitte), con un match da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul. Nel prossimo turno, in programma tra 48 ore, i meneghini attendono al Forum il Partizan Belgrado di coach Obradovic (palla a due alle ore 20:30).si prende la scena con 28e 5 assist, con Kevin Pangos che chiude a quota 13al rientro dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi ...

