Basket: Lakers, Gasol pronto al ritiro della maglia, andrà vicino a quelle di Bryant (Di martedì 7 marzo 2023) Los Angeles, 7 mar. -(Adnkronos) - A Los Angeles è tutto pronto. Stanotte arrivano i Grizzlies, la franchigia dove Pau Gasol (scelta n°3 al Draft 2001, chiamato da Atlanta ma subito girato a Memphis) ha iniziato la sua carriera Nba, prima del trasferimento ai Lakers. E il catalano proprio nel match che vedrà di fronte le due squadre principali della sua carriera avrà l'onore di vedere ritirata la sua maglia n°16, riconoscimento ancora più eccezionale arrivando in un'organizzazione di successo come quella gialloviola: "Cerco piano piano di realizzare che il mio numero, la mia maglia, sarà lì, assieme a tutte quelle di quegli incredibili campioni, per sempre nella storia del gioco", dice Gasol, quasi incredulo. Non solo. La sua sarà la prima ...

