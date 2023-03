Basket | Eurolega 2022 2023 27^ giornata | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di martedì 7 marzo 2023) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 27^dell’di. Si apre una settimana che prevede il doppio impegno, con le due italiane impegnate martedì 7 marzo: la Virtus Bologna contro il Partizan, mentre l’Olimpia Milano volerà in Spagna per sfidare il Valencia. Spiccano poi Olympiacos-Barcellona e Real Madrid-Baskonia: insomma, sono diversi gli incontri di alto livello. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE27^...