Bartoli (AstraZeneca): "Non solo farmaco ma soluzioni per il paziente" (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – "Prima della pandemia, 3-4 anni fa, AstraZeneca ha pensato all'innovazione" a partire dai "dati come motore di crescita e sviluppo della farmaceutica", per andare "oltre al farmaco e fornire soluzioni per una migliore gestione della vita dei pazienti, con piattaforme di medicina", come quella per lo "scompenso cardiaco". Lo ha detto Vincenzo Bartoli, Vice President Innovation di AstraZeneca, all'evento 'Collaborare per competere: il modello Federated innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese', organizzato a Roma dalla rete di circa 40 imprese sorta nel distretto di Mind (Milano innovation district) per creare progetti d'innovazione che, solo nel primo anno di attività, hanno già avviato oltre 100 iniziative afferenti alle due macro-aree: 'Futuro della salute' e ...

