(Di martedì 7 marzo 2023)sulle autostrade enella notte hanno dato il via alloa oltranza incontro la riforma delle pensioni del governo che vuole portare l'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @ilgiornale: Vetrine spaccate, barricate, incendi, auto prese a mazzate e pali divelti. Quasi un migliaio i caschi neri arrivati a Torin… - carolpantanifi : RT @ilgiornale: Vetrine spaccate, barricate, incendi, auto prese a mazzate e pali divelti. Quasi un migliaio i caschi neri arrivati a Torin… - ilgiornale : Vetrine spaccate, barricate, incendi, auto prese a mazzate e pali divelti. Quasi un migliaio i caschi neri arrivati… -

sulle autostrade enella notte hanno dato il via allo sciopero a oltranza in Francia contro la riforma delle pensioni del governo che vuole portare l'età pensionabile da 62 a 64 anni.... bombe d'acqua, uragani, nubifragi, frane,, sono questi i fenomeni che devono farci paura e ... Eppure, nonostante queste evidenze c'è chi annuncia lecontro gli impianti eolici ...Sostegno al Kosovo sulla crisi delleDi fronte all' aumento della tensione nel Kosovo del ... localizzando piantagioni di stupefacenti e. I TB2 costituiscono un arma gioiello dell'...

Barricate e incendi in autostrada: al via sciopero in Francia - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...