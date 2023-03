Barcellona | Laporta fa pretattica su Amrabat? 'Non ci serve un altro centrocampista'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : ??? Le parole del presidente del #Barcellona, che toccano indirettamente anche il centrocampista della #Fiorentina ??… - sportface2016 : #Barcellona, Laporta: “Xavi merita il rinnovo, conosce la situazione del club e non chiede follie” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Valutiamo il rinnovo di Xavi, presto una proposta anche a Busquets' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Valutiamo il rinnovo di Xavi, presto una proposta anche a Busquets' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Valutiamo il rinnovo di Xavi, presto una proposta anche a Busquets' -

Ilnon ha comprato né comprera mai alcun arbitro. A dirlo è il Presidente blaugrana, Joan, in seguito alla polemica legata ai pagamenti milionari destinati dal 2011 al 2018 alla ...Il presidente del, ha parlato di diverse situazioni in casa blaugrana, in particolare sul fronte rinnovi. In primo luogo le sue parole sono state per il futuro del tecnico Xavi : 'Merita la ...Secondo il presidente Joanilpaga con il caso Negreira certe decisioni di politica sportiva. Un caso che, per il numero 1 dei catalani, non esiste ed è per questo che il club "ne ...

Nel corso della conferenza che si è tenuta al Círculo Ecuestre, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha illustrato la strategia che il club adotterà sul mercato ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato ad un evento toccando anche temi di mercato: "Abbiamo già pensato al rinnovo di Xavi: capita la situazione del club, ho valutato il prolungamento de ...