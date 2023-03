Barbara d'Urso linciata sul web: "Hai toccato il fondo", tutta colpa di una foto tra bellimbusti (Di martedì 7 marzo 2023) Il web accusa Barbara d'Urso di aver toccato il fondo: la foto con uomini in deshabillé scatena la polemica Barbara d'Urso è una personalità che divide il web e soprattutto i telespettatori. C'è chi ne apprezza tantissimo la voglia di mettersi sempre in gioco con nuove sfide professionali e chi invece crede che stia reinventando altri modi per emergere dopo il flop clamoroso dei suoi ascolti. Ogni volta che la conduttrice va in onda deve sfidarsi con Alberto Matano e La Vita in Diretta. Entrambi parlano di cronaca ed attualità lasciando un ultima parte del programma ad argomenti più leggeri di gossip. Sotto ad ogni post di Barbara si trovano sempre complimenti per la rete e il conduttore competitor cercando di affossare sempre di più il lavoro di anni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 marzo 2023) Il web accusad'di averil: lacon uomini in deshabillé scatena la polemicad'è una personalità che divide il web e soprattutto i telespettatori. C'è chi ne apprezza tantissimo la voglia di mettersi sempre in gioco con nuove sfide professionali e chi invece crede che stia reinventando altri modi per emergere dopo il flop clamoroso dei suoi ascolti. Ogni volta che la conduttrice va in onda deve sfidarsi con Alberto Matano e La Vita in Diretta. Entrambi parlano di cronaca ed attualità lasciando un ultima parte del programma ad argomenti più leggeri di gossip. Sotto ad ogni post disi trovano sempre complimenti per la rete e il conduttore competitor cercando di affossare sempre di più il lavoro di anni ...

