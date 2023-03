Bangladesh | fumo e distruzione nel campo profughi più grande del mondo | l’incendio dei Rohingya

"Circa 2000 sono andati distrutti, lasciando senza casa 12 mila persone - ha detto Mijanur Rahman, il commissario incaricato dei rifugiati in- Piu' di una trentina di moschee e una ...... Sri Lanka), Fazal Rizvi (1987, Pakistan), Joydeb Roaja (1973,), Lala Rukh (1948 - ... che è nebbia,, smog, tossicità, magia: un ignoto che inghiotte la distanza per ricordare la ...... qualcuno per la paura è saltato giù dalle finestre per scappare dalle fiamme e dal, le urla ... dal Kosovo, dall'Albania, dal Pakistan, dal, dall'Egitto e dal Marocco, fornisce loro ...

Bangladesh, il fitto fumo e la distruzione sul campo profughi ... Agenzia ANSA

Un maxi rogo e' scoppiato nel campo profughi Rohingya, nel sud est del Bangladesh, domenica pomeriggio. Il fuoco e' partito dal campo numero 11 in Kutupalong, uno dei piu' grandi al mondo, e ha rapida ...