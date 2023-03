Bangladesh | almeno 15 morti per esplosione in centro commerciale

(Di martedì 7 marzo 2023) Dacca, 7 mar. (Adnkronos/Dpa) -15 persone sono morte e circa 200 sono rimaste ferite a causa di un'in un edificio nella capitale del, Dacca. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che la deflagrazione è avvenuta nel pomeriggio in un edificio di cinque piani vicino all'area centrale del Gulistan. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'. Secondo la polizia, non vi sarebbero sospetti di un attacco terroristico. I feriti sono stati portati presso il vicino Dhaka Medical College Hospital per essere curati.

Uno spaventoso incendio ha devastato un campo profughi, il più grande del mondo, occupato da migliaia di persone del gruppo etnico rohingya , nel ...