Banca Mediolanum a febbraio raccolta netta record a 1,46 mld (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Banca Mediolanum comunica i risultati commerciali di febbraio 2023 che segna – come sottolinea l’ad Massimo Doris – “il nostro miglior risultato di sempre in termini di raccolta netta, pari a 1,46 miliardi, frutto del solido apporto di 526 milioni di risparmio gestito, ma anche del grande successo ottenuto dalle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita del Gruppo, in particolare dalla promozione sui depositi vincolati a 6 mesi al 4% annuo”. Nei primi due mesi la raccolta netta è di 2,15 miliardi mentre quella in risparmio gestito è di 1,01 miliardi. I nuovi finanziamenti erogati sono stati pari a 266 milioni, (498 milioni nel prim obimestre) e i premi polizze protezione di 14 milioni (27 milioni nei due mesi) Doris, sottolinea come “i 938 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –comunica i risultati commerciali di2023 che segna – come sottolinea l’ad Massimo Doris – “il nostro miglior risultato di sempre in termini di, pari a 1,46 miliardi, frutto del solido apporto di 526 milioni di risparmio gestito, ma anche del grande successo ottenuto dalle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita del Gruppo, in particolare dalla promozione sui depositi vincolati a 6 mesi al 4% annuo”. Nei primi due mesi laè di 2,15 miliardi mentre quella in risparmio gestito è di 1,01 miliardi. I nuovi finanziamenti erogati sono stati pari a 266 milioni, (498 milioni nel prim obimestre) e i premi polizze protezione di 14 milioni (27 milioni nei due mesi) Doris, sottolinea come “i 938 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orafinanza : Banca Mediolanum, febbraio con raccolta record Leggi l'articolo: - lacittanews : Banca Mediolanum ha chiuso il mese di febbraio 2023 con il miglior dato di sempre in termini di raccolta totale, pa… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Banca Mediolanum, big italiana del risparmio gestito, ha comunicato che i risultati commerciali si at… - Italpress : Banca Mediolanum, febbraio 2023 miglior mese di sempre per la raccolta - Italpress : Banca Mediolanum, febbraio 2023 miglior mese di sempre per la raccolta -