Banca d’Italia, l’allarme dei sindacati: «Gas radon oltre i limiti di legge in sette filiali» (Di martedì 7 marzo 2023) Una concentrazione di gas radon superiore a quella consentita dalla legge in sette filiali, un quinto del totale. È la denuncia del Sibc, sindacato indipendente della Banca d’Italia, che con una lettera indirizzata al segretario generale del dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione rende noto che «una recente rilevazione delle concentrazioni di gas radon nella rete territoriale ha registrato in ben sette filiali il superamento della concentrazione rispetto ai limiti di legge». Stabilita in 300 Bq/m3 dal decreto legislativo n.101 del 2020. Nella nota, viene spiegato che il gas radon è un gas radioattivo, non percepibile dai nostri sensi, da tenere costantemente ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Una concentrazione di gassuperiore a quella consentita dallain, un quinto del totale. È la denuncia del Sibc, sindacato indipendente della, che con una lettera indirizzata al segretario generale del dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione rende noto che «una recente rilevazione delle concentrazioni di gasnella rete territoriale ha registrato in benil superamento della concentrazione rispetto aidi». Stabilita in 300 Bq/m3 dal decreto legislativo n.101 del 2020. Nella nota, viene spiegato che il gasè un gas radioattivo, non percepibile dai nostri sensi, da tenere costantemente ...

Banca d'Italia, l'allarme dei sindacati: "Gas radon oltre i limiti di legge in sette filiali" Una concentrazione di gas radon superiore a quella consentita dalla legge in sette filiali, un quinto del totale. È la denuncia del Sibc , sindacato indipendente della Banca d'Italia , che con una lettera indirizzata al segretario generale del dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione rende noto che "una recente rilevazione delle concentrazioni di gas