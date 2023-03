Balla al funerale della moglie e la folla lo segue: il video del vedovo della professoressa uccisa in Francia fa il giro del web (Di martedì 7 marzo 2023) Un ballo commovente. Così, con uno swing, il marito di Agnes Lassalle, insegnate uccisa nei Pireni francesi, a San Jean de Luz, da un alunno, ha salutato il feretro della moglie. La coppia, infatti, amava Ballare. All’uomo si sono unite anche altre coppie. Il video ha fatto il giro del web. Al funerale dell’insegnante 53enne, pugnalata a morte nella sua classe da uno dei suoi studenti, hanno partecipato centinaia di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Un ballo commovente. Così, con uno swing, il marito di Agnes Lassalle, insegnatenei Pireni francesi, a San Jean de Luz, da un alunno, ha salutato il feretro. La coppia, infatti, amavare. All’uomo si sono unite anche altre coppie. Ilha fatto ildel web. Aldell’insegnante 53enne, pugnalata a morte nella sua classe da uno dei suoi studenti, hanno partecipato centinaia di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

