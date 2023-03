Baldoni lascia, l'Agenzia per la cybersecurity resta: ora Meloni le dia una missione chiara (Di martedì 7 marzo 2023) È stata collocata al di fuori del comparto intelligence solo a metà. Delle due l’una, o l’Agenzia per la sicurezza cibernetica viene collocata come terza Agenzia di sicurezza nazionale e rientra nel Dis, oppure, se ne è fuorigioco, merita una sua propria autorità politica Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 marzo 2023) È stata collocata al di fuori del comparto intelligence solo a metà. Delle due l’una, o l’per la sicurezza cibernetica viene collocata come terzadi sicurezza nazionale e rientra nel Dis, oppure, se ne è fuorigioco, merita una sua propria autorità politica

