Baldoni, cosa sappiamo sulle dimissioni del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Roberto Baldoni ha fatto un passo indietro per una rottura con il governo. L'Agenzia ha da gestire molte risorse economiche e molte assunzioni Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Robertoha fatto un passo indietro per una rottura con il governo. L'ha da gestire molte risorse economiche e molte assunzioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hiboss_hiboss : RT @ItalianPolitics: Giusto per saperlo, il direttore generale dell'Agenzia per la #cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sarebb… - ilgiornale : Roberto Baldoni ha fatto un passo indietro: non è più direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza naziona… - Il_Paradroide : RT @ItalianPolitics: Giusto per saperlo, il direttore generale dell'Agenzia per la #cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sarebb… - Luis196820 : RT @ItalianPolitics: Giusto per saperlo, il direttore generale dell'Agenzia per la #cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sarebb… - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Giusto per saperlo, il direttore generale dell'Agenzia per la #cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sarebb… -