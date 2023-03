Bakhmut: Zelensky ordina di raddoppiare le difese mentre i russi sono già in città (Di martedì 7 marzo 2023) Bakhmut , una battaglia che sembra non avere fine: il presidente ucraino ha raddoppiato la difesa di Bakhmut , nonostante le voci di un'imminente ritirata dalla città assediata, che da nove mesi e ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023), una battaglia che sembra non avere fine: il presidente ucraino ha raddoppiato la difesa di, nonostante le voci di un'imminente ritirata dallaassediata, che da nove mesi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La rivelazione del quotidiano tedesco: ci sarebbero dissidi interni ai vertici di #Kiev ?? #Ucraina #Russia… - Tg3web : Non ci sarà, almeno per il momento, una ritirata da Bakhmut. I vertici militari ucraini, consultati dal presidente… - fattoquotidiano : Bakhmut: i generali vogliono ritirarsi, Kiev dice no. Zelensky ai ferri corti con il suo comandante - salvatore_irato : RT @radio3mondo: Queste dichiarazioni riguardano anche la guerra in Ucraina che occupa grande spazio sui quotidiani e siti: la notizia del… - globalistIT : -