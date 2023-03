Bagno di sangue in Perù | trans e prostitute in guerra per il territorio | almeno 5 i morti

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar — Se non ci fosse di mezzo una strage di esseri umani verrebbe da pensare a qualche sceneggiatura di film alla Tarantino: sì, perché da alcuni mesi a Lima, capitale del, è in corso una faida senza esclusione di colpi — mortali, in larga parte — tra due fazioni, formate rispettivamente dadonne venezuelane eperuviani. I due gruppi di escort contendenti mirano ad accaparrarsi le zone «più ricche» della città in una lotta per il controllo delche ha già lasciato sull’asfalto cinque vittime, uccise con i metodi più brutali. A Lima bande die gruppi disi contendono ilIn ungià piagato da gravi problemi di ordine pubblico scaturiti dalle proteste della popolazione indigena, ...

