(Di martedì 7 marzo 2023) Cala il sipario sulla prima giornata dello, quinto torneo stagionale del tour BWF. A Mulheim, inia, si sono disputati oggi dodici match validi per il primodel torneo di doppio misto e lo spettacolo non è mancato.con fatica le teste di serie numero 1, che impiegano tre set (14-21, 21-13, 21-10) per avere la meglio sui coreani Ko/Eom, mentre vincono più facilemente in due parziali (21-19, 21-17) i francesi(n.2 del seeding) contro i danesi Toft/Graversen. Eliminazione a sorpresa per i malesiani Tan/Lai (coppia n.3 del torneo),dagli indonesiani Ferdinansyah/Widjaja con un doppio 21-14. Trovano ...

Prima assoluta con la maglia della Nazionale Under 15 per la giovane portacolori dell'Alba Shuttle Ilaria Fornaciari. Nel MedvodeCup 2022 la portacolori dell'Alba Shuttle ha vinto due partite, che le hanno permesso di accedere al tabellone principale e conquistare un fantastico quinto posto nell'importante torneo ...

Badminton, Yonex German Open 2023: avanzano al secondo turno Watanabe/Higashino e Giquel/Delrue. Bailetti e Corsini sconfitti nelle qualificazioni OA Sport

The BWF German Open will begin on March 7, 2023 at Mulheim in Germany. Lakshya Sen from India will also be competing at the event.