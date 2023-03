Avvocato Paniz: “Juve la penalizzazione sarà annullata” (Di martedì 7 marzo 2023) L’Avvocato Maurizio Paniz parla della Juventus e della penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Il legale a tmw radio dice: “Cosa ne penso della sentenza odierna del TAR riguardo la Juventus? Io ho sempre detto con assoluta convinzione personale che il ricorso della Juventus sarà accolto e ai bianconeri saranno ridati 15 punti. Ci sono vari argomenti a favore del club di Torino. Con questa sentenza del TAR potrà essere più possibile il convincimento ma, ripeto, per me il ricorso sarebbe stato accolto comunque. Ci sono tanti difetti formali. Io esprimo questo giudizio con la conoscenza delle cose che ho visto. Il giudizio sul ricorso si saprà entro 60 giorni da quanto è stato fatto il ricorso, quindi, da 60 giorni dopo il 28 febbraio”. Poi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) L’Maurizioparla dellantus e delladi 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Il legale a tmw radio dice: “Cosa ne penso della sentenza odierna del TAR riguardo lantus? Io ho sempre detto con assoluta convinzione personale che il ricorso dellantusaccolto e ai bianconeri saranno ridati 15 punti. Ci sono vari argomenti a favore del club di Torino. Con questa sentenza del TAR potrà essere più possibile il convincimento ma, ripeto, per me il ricorso sarebbe stato accolto comunque. Ci sono tanti difetti formali. Io esprimo questo giudizio con la conoscenza delle cose che ho visto. Il giudizio sul ricorso si saprà entro 60 giorni da quanto è stato fatto il ricorso, quindi, da 60 giorni dopo il 28 febbraio”. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Avvocato Paniz: “Juve la penalizzazione sarà annullata” #Juventus #napoli #ForzaNapoliSempre - paoloMCMLII : RT @MariaDellaMoni6: Nel 2011 sono stato denunciato per diffamazione dall’avvocato nonché ex deputato Maurizio Paniz. Giusto per rinfresca… - juve_magazine : L'AVVOCATO - Paniz: 'Juve? Credo che il ricorso del club verrà accolto, sul Napoli in Champions...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AVVOCATO - Paniz: 'Juve? Credo che il ricorso del club verrà accolto, sul Napoli in Champions...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AVVOCATO - Paniz: 'Juve? Credo che il ricorso del club verrà accolto, sul Napoli in Champions...' -