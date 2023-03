Avete notate il braccialetto? Tutta l'ipocrisia di Elly Schlein da Fabio Fazio | Guarda (Di martedì 7 marzo 2023) Sia Elly Schlein sia Fabio Fazio durante la puntata di Che tempo che fa, su Rai tre, il 5 marzo, indossavano un braccialetto giallo. Di cosa si tratta? A ben Guardare sul bracciale si legge la scritta #veritàpergiulioregeni. Come osserva il Giornale entrambi lo indossano sempre, il conduttore durante le interviste e la neo segretaria del Pd durante Tutta la campagna elettorale e anche adesso. Proprio la Schlein qualche tempo fa aveva attaccato su Twitter il governo di Giorgia Meloni: "Sette anni dal sequestro di Giulio Regeni. Vogliamo verità e giustizia, accanto alla famiglia e all'onda gialla che stasera si ritrova a Fiumicello. Assurdo che il governo creda alle false rassicurazioni egiziane. Non hanno mai collaborato né fornito gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Siasiadurante la puntata di Che tempo che fa, su Rai tre, il 5 marzo, indossavano ungiallo. Di cosa si tratta? A benre sul bracciale si legge la scritta #veritàpergiulioregeni. Come osserva il Giornale entrambi lo indossano sempre, il conduttore durante le interviste e la neo segretaria del Pd durantela campagna elettorale e anche adesso. Proprio laqualche tempo fa aveva attaccato su Twitter il governo di Giorgia Meloni: "Sette anni dal sequestro di Giulio Regeni. Vogliamo verità e giustizia, accanto alla famiglia e all'onda gialla che stasera si ritrova a Fiumicello. Assurdo che il governo creda alle false rassicurazioni egiziane. Non hanno mai collaborato né fornito gli ...

