Avatar | La via dell' acqua | svelata la data di uscita in formato digitale con numerosi extra

(Di martedì 7 marzo 2023) Il film: La Viaha ora unaprevista per l'ine i fan potranno vedere molti contenuti. Il film campione di incassi: La viaha ora unadiinnegli Stati Uniti: il 28 marzo i fan potranno tornare a Pandora e apprezzare nuovi dettagli del sequel grazie a ben 3 ore di contenuti. Il progetto diretto da James Cameron, uscito nelle sale a dicembre, è riuscito a scalare la classifica dei migliori incassia storia del cinema, permettendo al regista di ottenere il via libera da partea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lollowitz : E il mattoncino lo rivedremo anche a casa (sperando che la seconda volta sia migliore della prima)... - Fantascienzacom : James Cameron conferma la presenza di altre tribù nel seguito di Avatar: la via dell'acqua: James Cameron ha rivela… - GianlucaOdinson : Che fine ha fatto Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft, uscirà nel 2023? - MuchUMoltoUomo : AVATAR La via dell'acqua, l'abbiamo visto e vi diciamo che.... Sono passate poche ore dalla nostra pri... ...… - Fantascienzacom : James Cameron conferma la presenza di altre tribù nel seguito di Avatar: la via dell'acqua: James Cameron ha rivela… -

Al cinema Per vedere gli altri film che hanno ricevuto alcune nomination bisognerà recarsi al cinema:: Ladell'acqua , per esempio, che è stato candidato come miglior film , come miglior ..." Ladell'acqua è l'ennesimo colpo sparato da quel fuoriclasse di James Cameron che piazza a mani basse il campione d'incassi della stagione. L'innovazione tecnologica che rappresenta ...L'edizione digitale di: Ladell'Acqua sarà accompagnata da più di tre ore di bonus ...

Avatar La Via dell'Acqua: ecco la data d'uscita digitale, con 3 ore di contenuti speciali Everyeye Cinema

Il film Avatar: La Via Dell'Acqua ha ora una data prevista per l'uscita in formato digitale e i fan potranno vedere molti contenuti extra.È stata svelata la data d'uscita di Avatar 2, il colossal di James Cameron tutt'oggi al cinema, in versione d'acquisto in digitale.