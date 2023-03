Auto, Germania e UE vicine ad un accodo sugli e-fuels (Di martedì 7 marzo 2023) Germania e Commissione europea più vicine sul futuro delle Auto con motore a combustione alimentate solo da carburanti sintetici. È quanto è emerso dopo l’incontro di domenica tra i vertici del governo tedesco e la presidente Ursula von der Leyen. Per il cancelliere Olaf Scholz e il ministro dei Trasporti, il liberale Volker Wissing, infatti si è trattato di un “dialogo costruttivo” quello avviato nel fine settimana con l’Ue per trovare un accordo “rapido”. L’incontro è avvvenuto al castello di Meseberg, vicino a Berlino nel Brandeburgo, dove il governo tedesco si era riunito in una due-giorni del gabinetto a porte chiuse per pianificare il budget 2024 e appianare una lunga lista di divergenze scoppiate nelle ultime settimane tra i membri della coalizione semaforo. La decisione finale su come procedere spetterà comunque a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 marzo 2023)e Commissione europea piùsul futuro dellecon motore a combustione alimentate solo da carburanti sintetici. È quanto è emerso dopo l’incontro di domenica tra i vertici del governo tedesco e la presidente Ursula von der Leyen. Per il cancelliere Olaf Scholz e il ministro dei Trasporti, il liberale Volker Wissing, infatti si è trattato di un “dialogo costruttivo” quello avviato nel fine settimana con l’Ue per trovare un accordo “rapido”. L’incontro è avvvenuto al castello di Meseberg, vicino a Berlino nel Brandeburgo, dove il governo tedesco si era riunito in una due-giorni del gabinetto a porte chiuse per pianificare il budget 2024 e appianare una lunga lista di divergenze scoppiate nelle ultime settimane tra i membri della coalizione semaforo. La decisione finale su come procedere spetterà comunque a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Dopo BASF è il turno di Volkswagen: il colosso tedesco dell'auto ha cancellato il piano di investimento da $2mld pr… - fdragoni : Lo stop (temporaneo?) all'auto elettrica obbligatoria dal 2035 è stato possibile col NO di Italia, Polonia e Bul… - LaVeritaWeb : Gli efuel, sui quali puntano Italia e Germania per evitare il passaggio integrale all’elettrico, sono quasi a emiss… - murphi57 : RT @LeonhardHahn: In Germania funziona che gli automobilisti liberano da soli le strade da giovanotti climatisti che scaraventano ai lati p… - VINCENZOMOTTOL1 : RT @LeonhardHahn: In Germania funziona che gli automobilisti liberano da soli le strade da giovanotti climatisti che scaraventano ai lati p… -