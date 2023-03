Auto: Caso Adblue, Altroconsumo diffida Citroen e chiede immediato rimborso (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Altroconsumo, insieme alle altre organizzazioni del gruppo Euroconsumers di cui l'organizzazione fa parte, "diffiderà Citroën per il Caso Adblue, chiedendo la restituzione di quanto pagato dai consumatori per la sostituzione del serbatoio delle Auto coinvolte". Lo rende noto l'associazione dei consumatori ricordando che Altroconsumo segue da molto tempo il Caso di alcune Auto Citroën alimentate a diesel che stanno creando problemi agli Automobilisti a causa di un'anomalia nel sistema antinquinamento Adblue. L'organizzazione ha già raccolto centinaia di reclami da parte di Automobilisti Citroen che chiedono il rimborso della riparazione alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) -, insieme alle altre organizzazioni del gruppo Euroconsumers di cui l'organizzazione fa parte, "diffiderà Citroën per ilndo la restituzione di quanto pagato dai consumatori per la sostituzione del serbatoio dellecoinvolte". Lo rende noto l'associazione dei consumatori ricordando chesegue da molto tempo ildi alcuneCitroën alimentate a diesel che stanno creando problemi aglimobilisti a causa di un'anomalia nel sistema antinquinamento. L'organizzazione ha già raccolto centinaia di reclami da parte dimobilistiche chiedono ildella riparazione alla ...

