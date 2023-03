Sono settimane di intenso lavoro per i vigili del fuoco australiani, costretti a fronteggiare diversi incendi che stanno divampando nella parte orientale del Paese a causa delle temperature anomale ...'Il mio Larry è un animale molto amichevole', ha detto Jaeden Leves, di Sydney, in, ... più raramente la lesione diventa unache necessita di cure specifiche C'è timore a Roma per la ...... seguita, con prudenza e a poca distanza da India e. Con buona probabilità, le ultime due ... la vicenda afghana è ancora unadolente, mentre la guerra fratricida in Vietnam non è stata ...

Australia, la piaga degli incendi colpisce l'est del Paese - Mondo Agenzia ANSA

Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni: blocchi stradali Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...