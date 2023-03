Aurora Ramazzotti mostra la bumpevolution | l’evoluzione del pancione dall’inizio della gravidanza

(Di martedì 7 marzo 2023)è ufficialmente entrata nel nono mese diil 5 marzo 2023 e sta vivendo con grande emozione questo periodo che la separa dalla nascita del suo primo figlio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. L’influencer ha voluto condividere costantemente con i suoi follower le sensazioni che sta provando e non ha mancato di raccontare anche alcuni dettagli intimi, in modo tale da ricevere supporto da chi sta vivendo o ha vissuto la sua stessa esperienza. L’ultimo post pubblicato dalla 26enne ha un po’ un sapore nostalgico, soprattutto ora che il lieto evento si sta avvicinando. La ragazza ha infatti volutore quella che viene definita la ““, ovverosua pancia da quando ha annunciato di essere incinta a settembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sciarrone66 : RT @marfeluca: Mentre il “giornalismo” italiano si occupa degli acciacchi di Fedez, dei viaggi di Giorgia Soleri e del pancione di Aurora R… - marfeluca : Mentre il “giornalismo” italiano si occupa degli acciacchi di Fedez, dei viaggi di Giorgia Soleri e del pancione di… - oggisettimanale : #Fiorello: 'Il figlio di Aurora #Ramazzotti... ha anche un padre!' - andreastoolbox : 'Quanto esibizionismo, non è la prima donna al mondo incinta': Aurora Ramazzotti non ci sta e replica a tono… - 24Trends_Italia : 1. Inter - 200mille+ 2. Formula 1 oggi - 100mille+ 3. BTp Italia - 100mille+ 4. Aurora Ramazzotti - 100mille+ 5. Dr… -

Erospresto nonno Manca poco al parto died Erosnon vede l'ora di diventare nonno. Ha già detto che porterà sul palco il nipotino per farlo cantare insieme a ...non la 'tagga' : non rivela altro. Agli auguri aggiunge infatti solo due emoticon: una ... Padre di, 26 anni, avuta con la prima ex moglie Michelle Hunziker , che lo renderà presto ......con Alessandro Antonino IN AGRITURISMO Fotogallery - Altro che crisi! Ecco i Ferragnez tutti insieme appassionatamente NOVE MESI DI RICORDI Fotogallery - L'album di gravidanza di...

Il cantautore si lascia andare a una dichiarazione d’amore sui social con tanto di foto. Ancora top secret l’identità della nuova fiamma.Il cantante di fama internazionale è uscito allo scoperto con un nuovo amore: ecco cosa sappiamo sulla fiamma del cantante.