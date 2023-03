Aumentano le donne manager ma calano le nascite Contro la detanalità più incentivi alle famiglie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaNotiziaQuoti : Le prime rilevazioni 2022 attestano un forte incremento (+32.5%) degli infortuni al femminile. Lo riferisce l'Inps.… - Umbria24 : Donne al lavoro, aumentano malattie professionali e infortuni. Inail: «Più esposte al Covid» - infoitcultura : Nel 2023 alcuni tipi di Cancro aumentano tra le donne, i dati di uno studio e le previsioni - IOdonna : Miuccia Prada è al secondo posto - Ansa_ER : In E-R 4.223 donne hanno chiesto aiuto a centri antiviolenza. I dati del 2022: aumentano abusi sessuali ed economic… -

... non si riscontra alcuna autonomia economica, mentre le percentualimolto nella fascia di età fino a 29 anni (69,5%). La mancanza di indipendenza economica sembra anche costringere le...... non si riscontra alcuna autonomia economica, mentre le percentualimolto nella fascia di età fino a 29 anni (69,5%). La mancanza di indipendenza economica sembra anche costringere le...Il Comitato continuerà a mettere a valore questo asset con interventi concreti, diffusi e, dunque, sempre più vicini alle esigenze delleche fanno impresa" .

Donne al lavoro, in Umbria aumentano malattie professionali e ... LaNotiziaQuotidiana

La visibilità dello sport femminile, al di fuori dei grandi eventi, scende al 5% nonostante una partecipazione delle donne nel fitness e in altre discipline in costante crescita ...In occasione della Giornata Internazionale della donna, Fondazione Vodafone, da tempo impegnata nel contrasto alla violenza di genere, presenta delle ...