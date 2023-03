Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Auguri Spalletti compie 64 anni, il tecnico ha caricato la squadra con un discorso da mental coach #7marzo #napoli… - Teresasalvati_ : RT @80AirasoR80: Tanti auguri Lucianone , sabato fai tu a noi il regalone ???? cient e'sti juórn Mister ???? #Spalletti - CMercatoNews : Tanti Auguri ?? a Luciano #Spalletti, che compie proprio oggi 64 anni. ?? Il tecnico di Certaldo riuscirà a laurearsi… - Colomba24510649 : @SerieA Auguri Mister Spalletti ???????? - DNeapolitaner : Auguri Mister Spalletti! -

Ci scambiamo glidi compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato ...ha amalgamato benissimo i giocatori'.Ci scambiamo glidi compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi ed è stato molto bello'. IL NAPOLI DI...È il motivo per cui possiamo solo sorridere quandodichiara che anche con i calciatori ...

Auguri Spalletti, il mister del Napoli compie 64 anni AreaNapoli.it

Compleanno per il tecnico del Napoli, oggi sarà regolarmente a Castel Volturno per dirigere l'allenamento odierno.Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo. Al tecnico azzurro che compie 64 anni i migliori auguri dalla redazione di “Napoli Magazine”. Visualizza questo post su In ...