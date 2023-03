Auguri amore mio E bacio in bocca | Eros Ramazzotti | la foto è pazzesca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Nuova fiamma per? Il cantante ha pubblicato unanelle sue Instagram stories che lascia poco spazio ai dubbi: nello scatto lo si vede mentre bacia una donna misteriosa. A corredo la scritta: "mio". Tanta la curiosità dei fan dopo questa dichiarazione. Chi è la nuova fidanzata del cantautore? In realtà su di lei non si sa nulla, la sua identità rimane sconosciuta. Per qualcuno, si tratterebbe di Giulia Accardi, una modella con cuiera stato paparazzato mesi fa dal settimanale Diva e Donna. Per altri, invece, si tratterebbe solo di un'amica, anche perché il cantante ha detto di essere single in un'intervista di qualche tempo fa. Ilsulle labbra e la dedica, però, farebbero pensare più a una compagna. Per altri ancora, la ...