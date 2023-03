Attento all’assicurazione auto | con la truffa ti svuotano il conto | Salvati controllando questi particolari

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 7 marzo 2023) Una nuovache mira a svuotare ilin banca riguarda le assicurazioni: ecco a cosa bisogna fare attenzione. In questo periodo storico economico molto particolare, bisogna prestare ancora più attenzione a quelli che sono i tentativi di frode. Sempre più numerosi e di caratura sempre diversa. Se ne inventano davvero di tutti i colori, itori, per poter estorcere denaro alle povere vittime. Assicurazione: ecco l’ultima– ilovetrading.itE i raggiri, oggi, camminano all’ordine del giorno su diversi canali, e quindi restare sempre al passo non è di certo facile. Si passa dal porta a porta, a quella via web, o tramite sms, o telefonate spam. Davvero si rischia di essere bombardati e per un motivo o per un altro, si rischia davvero di cascare nelle trappole ...