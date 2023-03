Attacco ad Aleppo | Israele colpisce l’aeroporto della città-martire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : L'agenzia di stampa di Damasco: 'Attacco israeliano su Aleppo, l'aeroporto degli aiuti ai terremotati fuori uso' - putino : Russia: Moldova 1992 Grozny 1999 Polonio in UK 2006 Cyber attacco Estonia 2007 Georgia 2008 Crimea & Est Ucraina 2… - idadalla : RT @NamanTarcha: #Siria???? Attacco missilistico del Regime israeliano mette nuovamente fuori servizio l’aeroporto int. di #Aleppo utilizzato… - PanichiGiacinta : RT @NamanTarcha: #Siria???? Attacco missilistico del Regime israeliano mette nuovamente fuori servizio l’aeroporto int. di #Aleppo utilizzato… - monsieur_dapoz : RT @NamanTarcha: #Siria???? Attacco missilistico del Regime israeliano mette nuovamente fuori servizio l’aeroporto int. di #Aleppo utilizzato… -

[...] Continua a leggere The postad: Israele colpisce l'aeroporto della città - martire appeared first on ...... a ovest di Latakia, e ha preso di mira l'aeroporto internazionale di", ha dichiarato il Ministero in un comunicato. L', ha aggiunto, ha danneggiato la pista, mettendo fuori uso lo ...DAMASCO - L' aeroporto di, nel Nord della Siria, è stato preso di mira da unisraeliano che lo ha messo fuori uso, ha dichiarato l'agenzia di stampa ufficiale Sana. "Esattamente alle 2 e 07, il nemico israeliano ...

C’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto di Aleppo, in Siria, forse compiuto da Israele Il Post

L'aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, è stato preso di mira la notte scorsa da un raid aereo israeliano: lo ha reso noto il ministero della Difesa siriano.(ANSAmed) - ROME, 7 MARCH - The Aleppo airport, in the North of Syria, was targeted last night by an Israeli air raid: as reported by the Syrian Ministry of Defense. "At exactly 2:07 A.M., the Israeli ...